GEMEENTERAAD. Kortessem neemt deel aan Hart van Haspengouw

Kortessem

Deelname: De gemeente Kortessem besluit op voorstel van schepen voor omgevingsbeleid Donald Martens (CD&V) de conceptnota ‘Hart van Haspengouw’ te ondertekenen, dit in het kader van de eventuele oprichting van enkele ‘Landschapsparken’ en ’Nationale Parken Vlaanderen’ te realiseren.

Oekraïne: De gemeenteraad bekrachtigde op voorstel van schepen voor Welzijn Nicole Gielen (CD&V) het besluit van het schepencollege waarbij Oekraïense vluchtelingen en de huisvesters van Oekraïense vluchtelingen een bijzondere vrijstelling van retributie op de dossierkost vreemdelingen (dienst Burgerzaken) toegestaan werd. De gemeenteraad verleende tevens goedkeuring aan de vrijstelling van retributie op de melding in het omgevingsloket voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen. Ieder gastgezin ontvangt via het lokaal bestuur een gebruiksvergoeding voor het verblijf in de kamer/woning van 15 euro per persoon per nacht voor de 1ste persoon en 5 euro per persoon ouder dan 18 jaar. De gebruiksvergoeding gaat in zodra de vluchteling(en) het pand betrekken en wordt betaald via het leefloon.

Zwerfvuil: Zwerfvuil en sluikstorten zijn al jaren een doorn in het oog. Ovam heeft nu een project uitgewerkt waarbij ze, in samenspraak met de lokale besturen, wil inzetten op handhaving van zwerfvuil via de GAS-reglementering. De handhavers zwerfvuil zullen werken als GAS-vaststellers in samenwerking met de lokale besturen en op basis van de lokale politiereglementen. De gemeenteraad heeft haar goedkeuring geven om toe te treden tot dit project dat loopt tot medio 2024.

(rapo)