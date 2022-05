Twee op twee voor onze landgenoten in de Ronde van Benin: na De Decker wint nu ook Seppe Vangheluwe een rit

Het kan niet op. Na Bjorn De Decker dinsdagmiddag in de openingsrit van de Ronde van Benin was vandaag zijn ploegmaat Seppe Vangheluwe in Parakou aan het feest.

De 26-jarige Meulebekenaar was de snelste in de massaspurt. Hij haalde het van de Zuid-Afrikaan Jonathan Bouwer en de Duitser Hermann Keller. In de openingsrit was hij ook al vijfde. Bjorn De Decker blijft leider in deze Afrikaanse ronde die het statuut 2.2 telt. De Ronde van Benin duurt zes dagen. (hc)