Parket vraagt vrijspraak voor Ilse De Meulemeester in zaak van lasterlijke aangifte

Voormalig Miss België Ilse De Meulemeester (50) heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor lasterlijke aangifte. Volgens Jacobus Perdaems wilde ze hem bewust schaden door in 2016 een klacht in te dienen voor belaging. Het openbaar ministerie vorderde echter zelf de vrijspraak.

De Meulemeester en de Antwerpse frituurbaas van Nederlandse origine leerden elkaar in 2012 kennen. Volgens Perdaems hadden ze toen zelfs enkele maanden een relatie. In die periode zou hij naar eigen zeggen in totaal voor 2,8 miljoen euro aan cadeaus gegeven hebben. Toen de beklaagde na enkele maanden het contact verbrak, ontstond een vete die nog steeds aansleept.

In oktober 2021 werd de zestiger veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor bedreigingen en belaging van de ex-Miss België. Tegen dat vonnis ging hij volgens zijn advocaat ondertussen in beroep. Een week geleden werd De Meulemeester dan weer schuldig bevonden aan schriftvervalsing, al kreeg ze geen straf opgelegd. De feiten werden volgens de rechtbank gepleegd om de herkomst van de geschenken te verdoezelen.

Tijdens hetzelfde conflict diende Ilse De Meulemeester op 13 december 2016 bij de politie een klacht in voor belaging. Ze beweerde dat Perdaems een week eerder ’s nachts had aangebeld bij haar appartement in Knokke. Volgens de frituurbaas ging het om een valse klacht, waarop hij haar voor lasterlijke aangifte voor de rechter sleepte. “Het was haar broer die toen aan de deur stond. Mijn cliënt zat op dat moment zelfs in Spanje”, aldus meester Louis De Groote.

Volgens het openbaar ministerie is het niet bewezen dat de beklaagde een klacht indiende om de burgerlijke partij te schaden. Ook de verdediging vroeg de vrijspraak. De advocaat van De Meulemeester noemde het gewoon een van de vele terechte klachten voor stalking. Het staat bovendien niet vast dat Perdaems toen echt in Spanje was.

Vonnis op 1 juni.