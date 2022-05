Bart Peeters naar Genk on Stage en Eva De Roovere op Stadsmuzikantenfestival

Bart Peeters, Ruben Block en Discobar Galaxie zijn enkele van de nieuwe namen die dit jaar naar Genk On Stage komen. Ook een pak dj-namen werden gelost - Goldfox, Klaps, Buscemi, Konna - en Nederhopartiesten als Mula B, Ashafar, $hirak en Kamo. Voor de jongste bezoekers is er een passage van Kapitein Winokio. Eerder waren acts als De Jeugd Van Tegenwoordig, Grandmaster Flash en Compact Disk Dummies bekendgemaakt. Genk On Stage - nog altijd gratis - vindt plaats op 24, 25 en 26 juni. De affiche is voor 75 procent rond.

In hetzelfde weekend, op zondag 26 juni, vindt in het Begijnhof in Tongeren ook het gratis Stadsmuzikantenfestival plaats. Artiesten die er dit jaar spelen zijn Aarde aan Daan, Eva De Roovere, Fulco, Isaac Roux, Oriana Ikomo, Remy van Kesteren en Whorses. De aanpak blijft uniek: elke act speelt vier sets van telkens 20 minuten. Bezoekers wandelen van muzikant naar muzikant en stellen zo hun eigen programma samen. Het Stadsmuzikantenfestival maakt deel uit van MoMeNT, het Tongers cultuurfestival dat parallel loopt met de zomer.

cru

Meer info: moment.tongeren.be en genkonstage.be