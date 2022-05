Waarom je gestudeerd moet hebben om ‘Doctor Strange 2’ een beetje te kunnen volgen

Een diploma van de Marvel University. Dat heb je best op zak als je naar de nieuwste film uit het populaire universum der superhelden wil gaan kijken. Na het gesmaakte Spider-Man: No Way Home en het doodsaaie Morbius komt Marvel aanzetten met een tweede Doctor Strange-film. Amusant? Niet echt, eerder vermoeiend.

In No Way Home had tovenaar-arts Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) al geproefd van het multiversum. In Doctor Strange in the Multiverse of Madness keert hij via een droom terug naar de parallelle werelden en leert zo dat hij een jong meisje moet beschermen tegen de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), ook bekend als Wanda. Je zal je afvragen waarom Wanda (van onder meer de serie WandaVision) boosaardig is geworden. Wel, in het multiversum kan alles. In de ene wereld kan iemand goed zijn en in een andere slecht. Meer nog, in de ene wereld kan een kwaadaardig individu zijn goedaardige versie in een parallel universum manipuleren en meebrengen naar de eigen wereld.

Elizabeth Olsen als Scarlet Witch/Wanda. — © Jay Maidment

In No Way Home werden de consequenties van het multiversumreizen vrij helder uit de doeken gedaan. Maar in de tweede Doctor Strange-film vergalopperen Marvel en regisseur Sam Raimi – maker van de Spider-Man-trilogie met Tobey Maguire – zich geen klein beetje. Zelfs als je je hoofd er goed bijhoudt, dreig je nog steeds halverwege de draad te verliezen. Je weet wel min of meer wat er gaande is, maar je vraagt je constant af waar je nu juist bent, wat al die vreemde namen (zoals Darkhold, Ulluminati en Utopian Parallel) te betekenen hebben en waarom superhelden die we al jaren niet meer gezien hebben hier plots opduiken. Na een half uur begint het te dagen dat je zowat alle Marvel-films moet gezien hebben om de bomen door het bos te kunnen zien. En dan moet je nog twee uur CGI-actiescènes, waarin men elkaar bekogelt met bliksemstralen, doorstaan. Was het niet de bedoeling dat een Marvel-film je anderhalf uur pretentieloze ontspanning bezorgde?

Army of Darkness

Het pretentieloze is er alvast niet meer bij. Marvel-baas Kevin Feige vond het blijkbaar nodig om van een popcornfilm ook een politiek pamflet te maken. Het meisje dat beschermd moet worden, is immers een latina die luistert naar de naam America – gebaseerd op een Marvel-personage uit 2011 – en ze draagt niet toevallig een stars & stripes-vestje. Wanneer het meisje niet goed weet wat ze met haar superkrachten moet aanvangen, krijgt ze de raad: “America, vertrouw op je krachten.” Je begint dan Doctor Strange 2 te interpreteren als een metaforische film waarin een nieuw, naïef en onzeker Amerika moet gered worden van boosaardige groepen die de uitzonderlijke macht van Amerika willen bezitten. Zoals het ingewikkelde plot is ook die simplistische politieke boodschap een brug te ver.

In feite had Marvel eenvoudigweg regisseur Sam Raimi zijn ding moeten laten doen. Pas in het laatste half uur drukt hij zijn stempel op de film door de geestige zombie- en spooktoestanden uit Evil Dead en Army of Darkness aan het verhaal toe te voegen. Maar tegen die tijd kan het nauwelijks te volgen verhaal je niet veel meer schelen, tenzij je afgestudeerd bent van Marvel University. Hopelijk zorgt Thor in de volgende MCU-episode voor wat meer ontspanning.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ speelt vanaf 4 mei in de Belgische bioscopen.