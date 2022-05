Kim Kardashian verloor zeven kilo in drie weken, maar haar dieet doet diëtiste gruwen: “Hier zijn zoveel nadelen aan”

Kim Kardashian mocht op het afgelopen Met Gala dan wel even stralen in de iconische jurk van Marilyn Monroe, toch oogstte de realityster ook heel wat kritiek. Om in de jurk te passen, viel ze op amper drie weken maar liefst zeven kilo af. Met dank aan saunapakken en een streng dieet. Maar werken dat soort pakken echt? En is zo’n dieet aan te raden? Experts lichten toe.