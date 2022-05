Dronken vrouw maakt herhaaldelijk kabaal en bedreigt agenten: “Ik maak u kapot”

“Ik ben bezorgd om haar als ik ze hier zo zie staan”, zei de Tongerse procureur na het verhoor van de vrouw waarbij ze bijna onverstaanbaar haar verhaal deed en daardoor onder invloed leek. De vrouw moest zich verantwoorden voor het bezit van drugs en verschillende feiten van slagen aan de politie. De beklaagde maakte overal herrie waardoor de inspecteurs telkens werden opgeroepen om haar te kalmeren.

Kabaal en slagen

Op 14 juli 2020 werd ze in Leuven aangetroffen in het bezit van een zak cocaïne. Op 31 januari 2021 had ze speed op zak toen de politie haar controleerde nadat ze kabaal maakte in een appartementsgebouw in Genk.

Op 10 juli 2021 zorgde de vrouw in Bree opnieuw voor problemen toen ze met een fles Whisky op de deur van een gebouw stond te rammen. “Toen de inspecteurs haar naar het dienstvoertuig wilden begeleiden, begon ze met haar vuisten op de borst van de agenten te slaan en stampte ze in de richting van de knieën. Ze dreigde er ook mee om kinderen neer te steken en te verkrachten en ze vertelde dat ze de agenten wilde vermoorden”, aldus de aanklager.

Op 22 maart 2022 zorgde de vrouw nog maar eens voor kabaal bij het ESSO-tankstation in Oudsbergen. “Ook toen hield ze het niet rustig. Ze trapte naar het hoofd van de agent en zei dat ze hem kapot zou maken”, zo sprak de procureur die tien maanden opsluiting vraagt en een geldboete van 8.000 euro. De advocaat van de vrouw vraagt de probatieopschorting. “Ze heeft hulp nodig”, zo klonk het.

Vonnis op 1 juni