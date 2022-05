Zes bestuurders met gsm in hand bij controles in Riemst en Bilzen

Bij verkeerscontroles heeft de politie dinsdag in Riemst en Bilzen zes bestuurders met 174 euro beboet voor rijden met gsm in de hand. Op deze overtreding ligt de focus in de maand mei.

De politieploegen controleerden voormiddag in Riemst op de Maastrichtersteenweg en in de namiddag op de Alden Biesensingel in Bilzen. Een bestuurder kreeg een boete voor slechte zekering van de lading. Grote pakken bakstenen stonden los op de laadvloer. Een andere bestuurder had de lading in zijn aanhangwagen onvoldoende vastgemaakt. Ook die bestuurders kregen een boete. Er waren ook nog boetes voor technische tekortkomingen en een uitlaat die niet volgens de regels was.

De Vlaamse Belastingdienst checkte of 2.111 voertuigen hun verkeersbelasting correct hadden betaald. Die resultaten zijn niet bekend. maw