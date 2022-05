Zijn bekende zoon liet heel Vlaanderen zien hoe Joost (57) geklemd raakte tussen de deuren van zijn bus, en nu lacht iedereen hem uit

Muzikant Lennert Coorevits, die samen met zijn broer Janus de band Compact Disk Dummies vormt, is een van de gezichten van het nieuwe programma De dag van vandaag en deelt aan de hand van zelfopgenomen filmpjes fragmenten uit zijn leven. Dat speelt zich nog gedeeltelijk af in Desselgem, waar Lennert opgroeide en zijn familie nog steeds woont. Zo kwam heel Vlaanderen maandagavond te weten dat zijn vader Joost een oude schoolbus kocht. (Lees verder onder de foto)

Lennert Coorevits (links) vormt samen met zijn Janus de band Compact Disk Dummies. — © BELGA

Lennert liet een filmpje zien waarop te zien is hoe vader Joost de deuren van de bus wil openen en met zijn hoofd tussen de deuren van de bus terecht kwam. Het bezorgde de al goed bekende Joost Coorevits (57) uit Desselgem meteen een pak extra populariteit. “Ik heb de hele avond lang berichten ontvangen en werd dinsdag door heel wat mensen aangesproken”, zegt Joost.

Pijn heeft hij niet overgehouden aan het incident. “De klap was niet zo hard. De rubberbanden die langs de deuren zitten, hebben me beschermd”, klinkt het lachend. Op tv vertelde zoon Lennert vooraf nog dat vader Joost wou tonen hoe de deuren met een oud systeem werkten. “Dat werkt met een hendel, maar ik had blijkbaar aan de verkeerde kant van de hendel getrokken.”

Brok nostalgie

De bus is een brok nostalgie voor wie net als de familie Coorevits in Desselgem opgroeide. “De bus is bijna 50 jaar oud, hij werd gebouwd in 1975. Tot 1993 was dit de schoolbus van Desselgem”, zegt Joost. “Ook heel wat verenigingen gebruikten de bus om mee op uitstap te gaan. Ik vond in de bus oude brieven terug die dat bewijzen én ik herinner me hoe ik zelf ook nog op de bus heb gezeten om met de Chiro op uitstap te gaan.” (Lees verder onder de foto)

Joost wilde tonen hoe de deuren werkten maar kwam vast te zitten. — © if

Op de bus is plaats voor 26 personen. “In 1993 besliste de overheid dat bussen vanaf een bepaald jaar niet meer mochten worden ingezet voor schoolvervoer omdat ze te vervuilend zouden zijn.”

Toekomstplannen met bus

Tot voor kort stond de bus in de garage van de voormalige buschauffeur. “Een vijftal jaar geleden zag ik de bus voor het eerst staan. Recent begon het weer te kriebelen. Voor een project kan ik de bus goed gebruiken en ik ben de eigenaars gaan aanspreken. Hij wou de bus eigenlijk niet weg doen, maar toen ik beloofde dat ik er iets mee zou doen in Waregem, mocht ik hem toch kopen.” Wat dat ‘project’ precies is, wordt later bekendgemaakt.

Dat hij door zijn zoon Lennert deze week door heel Vlaanderen wordt uitgelachen, kan Joost trouwens wel plaatsen. “Hij heeft duidelijk voor alles zijn vader nodig hé, zelfs om grapjes te maken”, klinkt het bij Joost. Ondertussen weet hij wél hoe de deuren werken.