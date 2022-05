Maaltijdbezorger probeert op sluwe wijze bestelling te stelen, maar bewakingscamera betrapt hem

Jon Cawdron, een 42-jarige man uit de Engelse stad Blackpool, stond afgelopen vrijdag voor een mysterie. De man had een maaltijd besteld via Uber Eats, maar heeft zijn bestelling nooit ontvangen. Nochtans kreeg hij van de bezorger een foto toegestuurd waarop de bestelling voor zijn deur te zien is. Pas wanneer de man zijn bewakingsbeelden bekeek, werd duidelijk welk sluw plannetje de bezorger had gesmeed om Cawdron te bestelen.