De Genkse beloften kroonden zich enkele weken geleden tot landskampioen. Zaterdag 7 mei (aftrap om 15 uur) gaan ze op zoek naar de dubbel in en tegen Anderlecht, waar ze onlangs in de competitie een spectaculaire wedstrijd met 3-4 wonnen. Bij Het Belang van Limburg hoeft u geen enkele baltoets te missen, u kan hier live kijken of de troepen van Hans Somers de beker mee naar Genk nemen.