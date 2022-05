Brandstofhandelaars: “Goede zaak dat Russisch olie-embargo gefaseerd wordt ingevoerd”

De Europese Commissie stelde woensdag een verbod op Russische ruwe olie en olieproducten voor, dat tegen eind dit jaar van kracht zou worden. Mattart wijst erop dat er dagelijks 180.000 vaten ruwe olie uit Rusland ingevoerd worden in ons land. “Maar gelukkig gebeurt de aanvoer via schepen, en niet via een rechtstreekse pijpleiding uit Rusland”, zegt hij. “Dat maakt ons redelijk onafhankelijk en flexibel om naar andere leveranciers over te schakelen.”

Ongeveer een derde van de olie in België komt uit Rusland, gevolgd door het Midden-Oosten (24 procent), Europa (17 procent) en Afrika. De ruwe olie wordt verwerkt in twee raffinaderijen in de Antwerpse haven: die van Total en van Esso. Daar wordt ze omgezet in benzine, diesel en stookolie, maar bijvoorbeeld ook in nafta, een grondstof voor onder meer de chemische industrie. “We hebben zes maanden de tijd om alternatieve bronnen aan te spreken. Dat moet grote schokken vermijden”, klonk het woensdag.

Voor wat de prijzen betreft, is de Belgische markt alleen te klein om invloed uit te oefenen, zegt Mattart. “Hier speelt China een belangrijke rol. Daar zijn nu lockdowns om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en dat heeft een invloed op de vraag naar ruwe olie”, klinkt het. “Mocht de Chinese economie in volle expansie zijn, zou de vraag veel hoger liggen”, en dus ook de olieprijzen. Toch vreest Mattart dat de olieprijzen hoog zullen blijven zolang het Russische embargo geldt. “Maar de markt is erg volatiel, het is moeilijk om de toekomst te voorspellen.”

Van een paniekreactie bij de klant, heeft Brafco geen weet. “We zien nog geen hamstergedrag”, klinkt het. De directeur wijst erop dat de stookolieprijs momenteel heel hoog staat en dat veel Belgen met de zomer in zicht waarschijnlijk niet meteen denken aan het vullen van hun stookolietank.