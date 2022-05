Voormalige Ferrari-baas achter stuur bij Aston Martin

Aston Martin plaatst Amedeo Felisa in de cockpit. Dat maakte de Britse constructeur woensdag bekend. De 75-jarige Italiaan was tot 2016 acht jaar lang CEO van de Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari en trad vorig jaar al toe tot de raad van bestuur van Aston Martin.

Felisa moet Aston Martin helpen om een versnelling hoger te schakelen. Hij vervangt de Duitser Tobias Moers, die het moeilijker had om munt te slaan uit de Valkyrie dan verwacht. Aan het nieuwe hybride model van Aston Martin hangt een prijskaartje van zowat 2,4 miljoen pond (2,85 miljoen euro).

In eerste instantie zal de Italiaan het technische team grondig herzien, luidt het. Hij haalt alvast zijn oude Ferrari-collega Roberto Fedeli als technische directeur aan boord.

De voorzitter van Aston Martin, de Canadese miljardair Lawrence Stroll, roemde “de schat aan ervaring” van Felisa. “Ik denk niet dat er vijf mensen in de wereld zijn die zulke ervaring hebben.”

Met de nieuwe CEO wil Aston Martin een woelige periode afsluiten. Stroll kocht zich in 2020 in bij de Britse constructeur en trok toen Moers - die meer dan twee decennia aan de slag was bij Mercedes-Benz - aan. Hun plan was om meer versies van de luxe-SUV DBX uit te brengen en het sportwagengamma uit te breiden. De leveringen van de nieuwe Valkyrie liepen echter forse vertragingen op, wat woog op de balans van het bedrijf.

Aston Martin publiceerde woensdag ook zijn kwartaalresultaten. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar steeg de omzet met 4 procent tot 232,7 miljoen pond, hoewel er 14 procent minder auto’s van de band rolden dan in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kwam bijna een vijfde hoger uit op 24,4 miljoen pond, fors meer dan analisten hadden verwacht.