Het hart van het voormalig vaccinatiecentrum in de Limburghal is voortaan een Zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen. — © Chris Nelis

GENK

Oekraïense vluchtelingen die in As, Bree, Genk, Oudsbergen of Zutendaal wonen kunnen voortaan in de Limburghal in Genk terecht voor medische hulp.