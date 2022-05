Mathilde bezoekt eiland in Griekse ontwerper van Ivanka Trump en koningin Máxima

Koning Filip en koningin Mathilde zijn bezig aan hun derde en laatste dag in Griekenland. Ze bezochten in de ochtend het eiland Revithoussa, in de buurt van Athene. Daar namen ze de boot om een terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) te bezichtigen.

Mathilde verscheen op de afspraak in een nieuwe, wit-roze outfit met bloemenprint: een jas, met daaronder een brede, witte pantalon en top. Het ensemble vond ze bij het Griekse modehuis Costarellos van de gelijknamige designer. Het is voor het eerst dat ze hem draagt, en op staatsbezoek in Griekenland was dat alleszins de ideale gelegenheid.

Mathilde in wit en roze stapt de boot op. — © BELGA

Costarellos kleedde Mathilde een eerste keer maandag voor het staatsbanket op het presidentieel paleis in Athene. Daarvoor leverde hij een groene, mouwloze galajurk. Weblog Modekoningin Mathilde vergeleek de vorstin met een Griekse godin.

Op zijn site schrijft de designer dat hij wordt geïnspireerd door “de geest van de oude Griekse filosofie”. Hij laat naar eigen zeggen “een frisse wind door zijn creaties waaien, waardoor hij beweging en flow creëert terwijl hij de vrouwelijke elegantie beklemtoont”.

Mathilde op het staatsbanket met Filip, en de Griekse president en haar echtgenoot. — © BELGA

Bruidsjurk van 3.400 euro

Mathilde komt in een rijtje van grote namen die de weg naar Costarellos hebben gevonden. De Nederlandse koningin Máxima liet zich door hem stylen voor de G20-top in Rome, eind vorig jaar, en ook Ivanka Trump – dochter van – verscheen al in een van zijn outfits.

Koningin Máxima met een jumpsuit van Costarellos. — © BELGAIMAGE

Naast haute couture ontwerpt Costarellos bruidsjurken. Carrie Symonds droeg er een, toen ze in de lente van vorig jaar in het allergrootste geheim trouwde met de Britse premier Boris Johnson. Haar bruidsjurk kostte 3.400 euro, maar mevrouw Johnson huurde hem voor 50 euro.

Chirstos Costarellos werd in Duitsland geboren uit Griekse ouders die in de mode-industrie werkten. Zijn vader was kleermaker en zijn moeder was naaister. Na zijn studies aan modeacademiën in Athene en Londen begon hij in 1998 zijn eigen label. Athene is zijn thuisbasis.