Tongenaar (28) gebruikt zinloos geweld tegen autistische jongen: “Eerst knuffels, daarna stampen”

Op 22 september 2021 reed de twintiger samen met een vriend op een scooter door de straten in Tongeren. De twee kameraden hielden halt toen ze de autistische jongen op een bankje bij de nachtwinkel zagen zitten. “Ze wisten dat hij problemen had. Eerst probeerden ze zijn vertrouwen te winnen door te vragen of hij geld nodig had. Ze pakten hem zelfs vast en gaven hem knuffels. Toen de jongen op zijn fiets wilde stappen, werd hij dan door beklaagde op het hoofd gestampt.” De jongen kon de nummerplaat van de scooter van de dader doorgeven. Zo werd de twintiger geïdentificeerd.

Alcoholprobleem

De man moest ook voor een hele reeks andere geweldplegingen, zoals smaad, weerspannigheid en slagen aan agenten, voor de rechter verschijnen. Zo kwam de politie ter plaatse toen de man dronken opgemerkt werd aan de Carrefour in Bilzen. “Alle remmen gingen los”, aldus de procureur. “De man beet in het hemd van een van de inspecteurs en hij uitte allerlei verwensingen. Volgens de agent keek de beklaagde duivels uit zijn ogen.” Nadat de man kon ontnuchteren in de cel wist hij niets meer van de incidenten. “Ik weet dat ik te veel alcohol drink. Daardoor heb ik een volledige black out”, zo gaf hij toe tijdens de behandeling van de zaak.

De Tongenaar kreeg woensdag een celstraf van tien maanden met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 400 euro. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn drank- en agressieproblemen. SHDE