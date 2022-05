Jager (83) rijdt rond met geladen wapens op achterbank: “Nog nooit iets voorgehad”

“Ik jaag al sinds 1972 en ik heb nog nooit iets voorgehad”, zo klonk de tachtiger zelfverzekerd voor de Tongerse rechtbank toen de rechter hem erop wees dat de man het niet te nauw nam met veiligheid. De jager werd op 21 januari 2021 ’s nachts door de politie betrapt nadat hij met vier losse jachtgeweren, waarvan twee geladen met kogels, uit het bos wegreed na een nachtelijke jachtpartij op everzwijnen. “U heeft misschien vijftig jaar lang gewoon geluk gehad, meneer”, zo reageerde de rechter streng. “Als ervaren jager zou u moeten weten wat wel en niet mag. Als u stopt met jagen, moet u de wapens ontladen. De wapenwet is zeer strikt en dat is nodig. Als er zo slordig mee omgegaan wordt, gebeuren er accidenten.”

Verboden wapen

Buiten het feit dat de wapens niet correct vervoerd werden in een wapenkoffer en geladen waren, was een wapen ook uitgerust met een geluidsdemper. “Dat maakt van dat jachtgeweer een verboden wapen”, aldus de procureur, die ook vermoedde dat de man niet aan het jagen maar aan het stopen was. “We hebben stroppen aangetroffen, maar die onwettige stroperspraktijken hebben we niet kunnen hard maken. Daar wordt hij dus ook niet voor vervolgd.”

De tachtiger kreeg een celstraf van twee maanden met uitstel en een geldboete van 1.600 euro. De aangetroffen wapens worden verbeurd verklaard. De gouverneur trok op het moment van de feiten al de jachtvergunning van de man in. “Dat vind ik verschrikkelijk”, zo stelde de tachtiger.