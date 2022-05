Sex Pistols brengen ‘God Save the Queen’ opnieuw uit voor jubileum van Britse koningin

De Britse punkrockband Sex Pistols brengt het nummer ‘God Save the Queen’, dat in 1977 veel ophef veroorzaakte, op 27 mei opnieuw uit. Dat doen ze naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van Queen Elizabeth II als koningin van het Verenigd Koninkrijk.

“Een van de meest gewilde vinylplaten in de geschiedenis komt terug in de rekken”, meldt de band op Twitter. Er zal slechts een beperkt aantal beschikbaar zijn.

In het nummer, dat in 1977 uitkwam, vergelijken de Sex Pistols het Verenigd Koninkrijk met een “fascistisch regime”, en noemen ze de koningin “geen mens”. Radio- en televisiezenders banden het nummer. Desondanks bereikte ‘God Save the Queen’ de tweede plaats in de Britse hitlijsten.