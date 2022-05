Vastenactie De Wissel Opitter steunt jeugdcentrum Kajo

De vzw Jeugdzorgcentrum is een organisatie die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren, hun gezin en context, die zich in een complexe leefsituatie bevinden. Deze hulpverlening kan op verschillende manieren ingezet worden naargelang de noodzaak, de vraag van het gezin en de partijen die bij het gezin betrokken zijn.De vastenactie van De Wissel heeft maar liefst 1170 euro opgebracht. De mama van Wout en Lucas kwam de cheque in ontvangst nemen. In naam van de vzw jeugdzorgcentrum Kajo bedankte ze alle kinderen.