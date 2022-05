Vrachtwagenchauffeur tankt met tankkaart ex-werkgever en krijgt 4 maanden cel

De vrachtwagenchauffeur werd tewerkgesteld bij een Genks transportbedrijf en kreeg een tankkaart ter beschikking om zijn truck vol te tanken. Na zijn ontslag, nam hij de kaart mee naar huis en deed hij ook de naftbak van zijn privéwagen regelmatig vol op kosten van zijn ex-werkgever.

Tussen 16 september en 12 december 2020 stopte de veertiger zestien keer aan tankstations in Bilzen en Hoeselt en tankte hij voor een totaalbedrag van 553,29 euro. “Bij de controle van onze facturen merkten we zeer eigenaardige bedragen op. Zo hebben we ontdekt dat er iets niet klopte”, aldus de man die in naam van het bedrijf voor de Tongerse rechtbank zijn verhaal kwam doen.

4 maand cel

Volgens de rechter is het informaticabedrog bewezen op basis van camerabeelden van de laatste tankbeurt, waarbij de beklaagde opgemerkt werd. Ook de kleine hoeveelheden, tussen 12 en 50 liter per tankbeurt, wijzen er volgens de rechter op dat het gaat om het tanken van een personenauto en niet om een vrachtwagen. “Want die heeft 200 liter per beurt nodig”, aldus de procureur.

De man kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak. Hij kreeg woensdag een celstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro opgelegd. Hij moet het totaal getankte bedrag terugbetalen aan zijn ex-werkgever.