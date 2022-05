Zomerweer komt eraan: volgende week temperaturen tot 23 graden, daarna mogelijk nog warmer

Woensdag begint hier en daar nog nevelig, maar als snel verschijnen er overal brede opklaringen. Vanaf het westen neemt de bewolking daarna weer toe waardoor het gedeeltelijk tot zelfs zwaarbewolkt wordt met lokaal kans op een buitje, vooral in het westen en uiterste oosten en zuidoosten van het land. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 13 en 19 graden.

Donderdag is het wisselend bewolkt, met kans op enkele lokale buien en zelfs een donderslag, vooral langs de grens met Duitsland. Het kwik klimt naar 12 graden aan zee tot 19 graden in het centrum van het land.

En ook vrijdag moeten we op wisselende bewolking rekenen, maar dan stijgen de maxima wel tot 21 graden.

In het weekend wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met kans op enkele lokale buien. En lokaal is ook een onweer niet uitgesloten. De temperaturen stijgen tot 20 graden. Moederdag, zondag, belooft zonnig te worden bij maxima tot 20 graden.

Vanaf maandag zou de thermometer opnieuw een zonnige 20 graden aangeven en dat zal zo voor de rest van de week zijn, geeft het KMI aan. Halverwege volgende week zouden we zelfs temperaturen tot 23 graden kunnen zien. En zulke hoge temperaturen liggen wel wat boven het klimatologische gemiddelde.

Ook in de buurlanden

Zulk zomers weer zullen we niet enkel in ons land zien. Ook in Frankrijk krijgen ze te maken met hoge temperaturen. Volgens het weerkanaal La Chaîne Météo krijgen ze daar in de Loire vanaf maandag temperaturen tussen 22 en 25 graden. In het zuiden van het land zou dat zelfs 25 tot 30 graden Celsius kunnen zijn.

In zuiden van Duitsland verwachten ze vanaf maandag ook temperaturen die boven 20 graden liggen. Vanaf dinsdag kan er op sommige plekken zelfs 25 graden gemeten worden, klinkt het. Net zoals bij ons zal dat niet gepaard gaan met veel regen.

En bij onze noorderburen verwachten ze komend weekend hier en daar een bui, maar toch ook veel zon. De maxima schommelen zaterdag tussen 14 en 19 graden. Zondag waait er warmere lucht over het land waardoor de temperaturen tussen 16 graden in het noorden tot ruim 20 graden landinwaarts liggen. Volgende week verwachten ze er ook rustig lenteweer. Op verschillende plaatsen zal de thermometer meer dan 20 graden aangeven. Maar ook opnieuw zonder veel regen.

Droogte

Veel regen staat er dus niet op de planning. En we komen al uit een periode waarin er bijzonder weinig regen is gevallen. De maand maart was bijvoorbeeld de droogte maart sinds het begin van de metingen. “De komende tien dagen zie ik nog geen beterschap”, zei weerman Frank Deboosere eerder deze week in Het Nieuwsblad. “We verwachten nauwelijks regen die enige betekenis zou kunnen hebben. Hier en daar een kleine bui, maar dat is niet het soort regen dat we willen. Zulke regen valt op korte tijd en krijgt vaak niet de tijd om in de bodem door te dringen. Wat we nodig hebben, is regen die uren en uren aan een stuk valt. En dat zit er voorlopig dus niet in.”

