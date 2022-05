Gezin in de kijker: Gert, Nelke en Nina weten perfect wanneer ze er even uit moeten

Het terras verder afwerken of een mooie reis maken? Voor Gert, Nelke en Nina is de keuze snel gemaakt. Samen uitstappen maken gaat als een rode draad door het leven van dit nieuw samengesteld gezin.

Hij Gert Jamers (39), ontwikkelingstechnieker in de automobielsector, en zaakvoerder van KieMmm!

Zij Nelke Nouwen (40), zorgmanager

Kroost Nina, 15, dochter van Nelke

Wonen in een vrijstaand huis in Hechtel

Wat ons gelukkig maakt?

In koor: “Vakantie”

Gert: “We werken allebei hard en voelen heel goed aan wanneer we de drempel bereikt hebben. Dan trekken we er graag een weekje tussenuit. Ook wanneer we voor een drukke periode staan, plannen we erna een reis in.”

Nelke: “Daar genieten we met z’n drieën enorm van, want ook al zijn we vaak samen thuis, toch is ieder bezig met z’n eigen ding. Gert en ik zijn bezig met werk, terwijl Nina huiswerk maakt. Pas op vakantie maken we ook echt tijd voor elkaar.”

Onze grootste wens?

Nelke: “Dat Nina haar draai vindt. We zijn een zogeheten nieuw samengesteld gezin. We kennen elkaar ondertussen tien jaar, maar het heeft toch enige tijd geduurd voor Nina Gert kon accepteren. Ze had schrik dat ook hij, net als haar papa, haar in de steek zou laten. Dat maakte het niet altijd gemakkelijk, maar het gaat steeds beter. Als is ze nu wel een echte puber (lacht).”

Dat was schrikken!

Nelke: “Nina heeft een tienbeurten kaart in het ziekenhuis. Ik ben echt geschrokken toen ze in 2016 op de speelplaats viel en een open armbreuk had. Ik had die dag net mijn eerste opleidingsdag zorgmanagement. Op de spoeddienst waren ze niet van de snelsten, terwijl Nina lag te kermen van de pijn. Haar arm hing helemaal door. Het herstel duurde lang, maar gelukkig heeft ze er vandaag niet al te veel last meer van. De andere ziekenhuisbeurten waren gelukkig eerder kleinere dingen.”

Altijd discussie over?

Nelke: “Eigenlijk hebben we nooit discussie. Dat ligt niet in ons karakter. We zullen frustraties eerder laten voor wat het is en er niet over doordrammen. We vermijden discussies. Misschien is het soms wel beter dat we eens discussiëren. (lacht)”

Aparte of gezamenlijke rekeningen?

Gert: “We hebben een gezamenlijke rekening voor de kosten en elk een aparte rekening voor de rest. Nelke is bij mij komen wonen, het huis had ik al. Ze draagt bij in de vaste kosten. Verder gaan we allebei werken en beslissen we zelf wat we met de overschot van ons geld doen, zolang we er als gezin maar beter uitkomen.”

De duurste aankoop van de maand...

Gert: “We leasen beide onze auto’s. Transport is elke maand een behoorlijke kost.”

Nelke: “Op de tweede plaats komt voeding. We eten graag en Gert heeft een hoog metabolisme en heeft veel eten nodig om de dag door te komen. We kopen vooral wat we nodig hebben of graag willen eten zonder echt op de prijs te letten.”

De specialiteit van het huis?

Nina: “De chili con pollo van mama. Ze maakt ze met kikkererwten in plaats van rode bonen en met ananas. Lekker.”

Nelke: “Of mijn seco de pollo, een soort van kippenstoofpotje dat ik in Ecuador leerde maken. Ik heb er 2,5 jaar gewoond. Het is een typisch stoofpotje van ginds met kakifruit, witbier en een kruidenmengeling.”

Welk klusje moet er nog gebeuren?

Gert: “Het terras verder aanleggen. De eerste stappen zijn in 2020 gezet. Toen braken we het oude terras op. Vorig jaar kwam de boordsteen en de stabilisé er en legden we de trap aan. Nu moet er nog een chape worden gelegd en getegeld. De tegels liggen hier al van 2013.”

Als we nog eens tijd hebben...

Gert: “Dan moet ik misschien het terras eindelijk afwerken? Nee, ik ga liever op vakantie. Dat terras doe ik wel ergens tussendoor.”

Dit zingen we mee in de auto!

Nelke: “Alles van de nineties. Met een puber op de achtergrond die met haar ogen rolt en zegt dat we beter onze mond kunnen houden. Nina zingt in een koor en is dan ook de enige in huis die echt kan zingen.”

De laatste keer dat we huilden?

Nelke: “We hebben de voorbije maanden vaak gehuild. Mijn vader kreeg de diagnose kanker. De voorbije maanden waren een rollercoaster van bloedarmoede tot kanker, een hersenbloeding en isolatie in het ziekenhuis door corona. Het was niet te doen. Ook voor Nina was het pittig, want mijn vader heeft veel papa-taken voor Nina overgenomen. Zijn grootste bekommernis was dan ook Nina. Hij heeft alle vertrouwen in mij en Gert, maar volgens hem zijn er toch dingen waarmee kinderen niet bij hun ouders terechtkunnen. Nina kan bij hem met alles terecht. Begin februari kregen we te horen dat hij nog maar een week te leven had. Ondertussen zijn we ruim drie maanden verder en gaat het redelijk goed met hem. Papa zal niet meer genezen, maar we genieten nu nog extra hard van alle momenten samen.”