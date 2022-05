Oppositie sputterde tegen, maar nu toch 50 per uur tussen Barrier en Lommel-centrum

Wie naar het Lommelse centrum rijdt, let voortaan best op de snelheid. De aangekondigde snelheidsverlaging naar 50 km per uur op de Leopoldlaan, Lutlommel en Leuken wordt nu ingevoerd.

De afgelopen dagen werden alvast de verkeersborden geplaatst, waardoor nu duidelijk wordt gemaakt dat over het hele traject maximaal 50 km/uur gereden mag worden. Schepen van Mobiliteit Sophie Loots (CD&V) kon in de gemeenteraad niet rekenen op het begrip van oppositiepartij Samen Vooruit dat spreekt van een onnodige vertraging op sommige delen van het traject. “Er lagen verschillende redenen aan de grond van deze beslissing”, stelt de schepen. “De snelheidsverlaging beperkt het risico op ongevallen en vermindert de ernst van de ongevallen. Uit onze bevraging via Route2School rond veilige schoolomgevingen, blijkt bovendien dat heel wat schoolgaande kinderen en jongeren deze route gebruiken. Als auto’s trager rijden, kunnen de kinderen gemakkelijker oversteken. De snelheidsverlaging komt ook de algemene veiligheid van de fietsers ten goede omdat er op dit traject geen vrijliggende fietspaden zijn. Daarnaast willen we ongewenst vrachtverkeer ontmoedigen en de geluidsimpact beperken voor de bewoners.”

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) beaamt dit. “We moeten de meest kwetsbare weggebruikers beschermen. Fietsen van de Barrier naar het centrum van Lommel, of omgekeerd, wordt nu veiliger. Doorgaand en vrachtverkeer willen we hiermee zoveel mogelijk afleiden via de Ring.” (gvb)