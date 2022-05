Drie arrestaties in onderzoek naar internationale drugssmokkel, ook huiszoeking in Houthalen

Bij een reeks huiszoekingen op verschillende plaatsen in Antwerpen, Temse, Zaventem en Houthalen zijn dinsdagochtend drie verdachten van internationale drugssmokkel opgepakt. Ze komen in beeld in een onderzoek naar een groep uithalers die eerder dit jaar opgepakt werden.

Op de MPET-containerterminal aan kaai 1742 van het Deurganckdok in de Waaslandhaven werden begin dit jaar een dertien Nederlanders opgepakt. Ze zaten in een zogenaamde ‘Trojaanse’ container en waren op die manier de haventerminal binnengeraakt. Allicht moesten ze op de kaai een partij cocaïne gaan uithalen of gaan ‘switchen’ van een Zuid-Amerikaanse naar een Europese container. Er zouden tijdens de actie op de terminal in januari ook verschillende sporttassen met pakken cocaïne zijn aangetroffen.

De afgelopen maanden voerde de federale gerechtelijke politie een doorgedreven onderzoek naar wie betrokken was bij de organisatie waardoor de Nederlanders aangestuurd waren. Dat leidde dinsdagochtend tot acht huiszoekingen verspreid over Vlaanderen. In Antwerpen vielen de speurders binnen op meerdere adressen, ook in Temse, Houthalen en Zaventem werden huiszoekingen uitgevoerd. Drie verdachten werden gearresteerd, volgens onze informatie gaat het om twee mannen en een vrouw.

Het parket van Dendermonde geeft voorlopig geen commentaar. “In het belang van het onderzoek wenst de onderzoeksrechter niet te communiceren”, luidt het.