Weinig zo frustrerend als wachten op je bagage. Rolt je koffer met dit trucje voortaan als eerste van de bagageband?

Of je nu op vakantie vertrekt of net terugkeert: wachten tot je reiskoffer uit het vliegtuig is geladen en eindelijk op de bagageband verschijnt, maakt niemand vrolijk. Maar volgens weblog Lifehacker kan je dat wachten met een simpel trucje omzeilen: kleef er gewoon een label op met ‘fragiel’ of ‘breekbaar’ en je koffer zou als eerste van de band rollen. Maar werkt het ook?

Volgens Lifehacker kan je jezelf veel tijd (en frustratie) besparen door bij het inchecken aan te geven dat er breekbare of fragiele spullen in je reiskoffer zitten. De baliebediende kleeft dan een label op jouw koffer met de onheilspellende woorden ‘fragiel’ of ‘breekbaar’.

Een codewoord voor de bagageafhandelaars, die dan wat voorzichtiger met je koffer zijn. Volgens Lifehacker gaan deze reiskoffers past op het allerlaatste moment aan boord en worden ze dus ook als eerste opnieuw uitgeladen. Een tijdsbesparing, maar werkt het ook echt?

LEES OOK:

Ruimte benutten

“Het geeft geen absolute zekerheid”, klinkt het bij een bagageafhandelaar op Zaventem. “De vliegtuigmaatschappijen kleven daar zo’n label op, maar die bagage komt gewoon terecht bij de andere koffers. Die worden dan gescand door computers om te berekenen waar ze precies op een soort van karren het vliegtuig ingaan. En de computer herkent zo’n label niet, die zoekt de meest efficiënte wijze van stapelen en het benutten van de ruimte.”

Bij lagekostenmaatschappijen wordt er zelfs helemaal geen rekening mee gehouden. “Er wordt daar evenzeer mee gegooid, een koffer valt al eens van een karretje, … Het zal dus niet sneller gaan. En als er echt iets fragiels in je reiskoffer zit en het zou breken, dan denk ik niet dat je daarvoor een vergoeding kan vragen. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor wat je inpakt. Daarom raad ik aan om kostbare of breekbare spulletjes altijd mee te nemen in je handbagage.”