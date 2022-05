Experts maken zich zorgen over de obesitasepidemie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bijna zeven op de tien Belgische volwassenen overgewicht of obesitas. Overgewicht is dus niets ‘abnormaal’ in onze maatschappij. Onze mannen doen het slechter dan het Europese gemiddelde. Vooral de cijfers bij kinderen de alarmbellen afgaan.