Zo’n zeven op de tien volwassen Belgen heeft overgewicht of obesitas. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). En de Belgische mannen, die doen het zelfs slechter dan het Europees gemiddelde. Maar hoe weet je dat je overgewicht hebt? En wanneer is het tijd om aan de alarmbel te trekken?