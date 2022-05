Real Madrid en Manchester City strijden vanavond in Santiago Bernabeu voor een plek in de finale van de Champions League. Na de 4-3 uit de heenwedstrijd hebben Kevin De Bruyne en co de beste papieren. Trekken ze de kwalificatie ook over de streep? Of mogen Thibaut Courtois en Real Madrid zich opmaken voor een clash met Liverpool? Volg het hier live vanaf 21 uur.