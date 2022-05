Uma, Yens of Sven? Hasselt kiest de mol: “Ik ben niet mis, let maar op”

Zondag weten we wie ‘De Mol 2022’ is. Om het programma, en de finale, nog meer op te poken, vraagt Play 4 aan Vlaanderen om zelf mee te kiezen wie ‘De Mol’ van dit jaar is. Daarvoor trekt een ‘Mol-team’ deze week rond, woensdag in Hasselt.

Zo kon Limburg in Hasselt haar voorkeur uitspreken. En die is er niet, zo blijkt voormiddag aan de gebouwen van Hogeschool PXL, namiddag op Quartier Bleu. De vraag bleek moeilijker dan die van de naderende examens: ‘Wie is volgens u De Mol?’. Stemmen kon met een lel op één van de drie kleurenpalen die er stonden, verbonden aan één van de kandidaten. Zondag tijdens de finale tellen die stemmen mee. Maar waarvoor? Wij gingen alvast mee ondergronds aan de PXL. Op jacht.

“Ik ben er zeker van dat Uma De Mol is”, zegt Rico Valkenborg uit Lommel gedecideerd. “Eigenlijk verdacht ik eerst de Limburgse Emanuelle maar toen zij er uit ging, was ik meteen zeker dat het Uma is. Een vrouw, zeker weten. Waarom? Feminisme is in? Toch?”

Niet zo bij de vrouwen zelf, laat Bilzense Nathalie Senkevich blijken. “Yens is De Mol, punt. Hij doet gewoon te goed mee met alles, dat het zelfs gaat opvallen. Eigenlijk heb ik niet echt een verdachte, maar als ge mij vraagt om te kiezen, dan wordt het Yens. Zonder twijfel.”

“Ik heb maar sporadisch gevolgd dit jaar, maar vanaf dag één ben ik zeker dat Sven De Mol is”, lacht Bjorn Molenaers uit Kortessem. “Kijk naar die man en ge ziet en weet genoeg. Ik ben er echt wel heel zeker van. En als ik mis ben? Ik ben niet mis, let maar op.”

Zondagavond valt het doek in een uitverkocht, 10.000 fans, Paleis 12 in Brussel. De finale van De Mol, vanaf 20.00 uur op Play 4. dj