Vedette Mondo Duplantis bevestigt voor Memorial

De Memorial staat dit jaar ook in het teken van de vijftigste verjaardag van een van de meest historische avonden in de Belgische atletiek. Op 20 september 1972 werden liefst vijf wereldrecords verbeterd, het werelduurrecord, 20 kilometer, 10 mijl, 5 kilometer en 3 mijl. De

Er werd nog eens bevestigd dat er een nieuwe piste komt in het Koning Boudewijnstadion, in 2023. Dit jaar worden er wel al verbeteringen aangebracht aan de huidige piste. Gevaert: “Een nieuwe piste zal ons in staat stellen om ons kandidaat te stellen voor Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen.”