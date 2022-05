Genk pakt zaterdag uit met ‘Mommy Ville’: verwendorp voor moeders in stadscentrum

Iedere aankoop van 20 euro is goed voor een toegangsticket. Mama’s worden er tussen 13 uur en 17.30 uur in de watten gelegd met een verfrissend masker, massage en manicure. Daarnaast krijgen alle moeders die aan het verwendorp op de Grote Markt passeren een lavendelplantje. Nog zal een fotograaf in het centrum aan het werk zijn om mama’s te fotograferen. Die beelden zijn terug te vinden op de Facebookpagina van Shoppen in Genk. De drie moeders met de meeste likes krijgen een Doe es Genk-kaart ter waarde van 250 euro. Kiezen kan tot 16 mei om 12 uur. (cn)