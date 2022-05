Wanda van der Kleij: “In New Orleans ontmoette ik m’n Amerikaanse familie. We vielen meteen in elkaars armen.” — © Bas Quaedvlieg

Ze werden Zwarte Piet of dropkatje genoemd. De plaatselijke veldwachter veegde over hun donkere huid: was hun kleur wel echt? Kinderen van zwarte Amerikaanse bevrijders in Nederlands-Limburg werden vaak als een schande beschouwd.