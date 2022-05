Hot in Turkije: topclubs onder de indruk van Standard-huurling Jackson Muleka

Met twaalf stuks, plus drie assists, in elf wedstrijden, telt hij al evenveel goals als Mario Balotelli. Slechts zeven aanvallers maakten dit seizoen meer doelpunten in de Turkse Süper Lig. “Ik begrijp niet dat Standard die jongen liet gaan”, zei ploegmaat Ryan Donk ons. “Verdedigers met naam kenden echt al zware wedstrijden tegen hem.” Geen wonder dat de Turkse topclubs – Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray en Trabzonspor – hem al willen. In Frankrijk wordt bericht dat ook Lyon hem volgt.

Muleka ligt nog tot 2024 onder contract en Kasimpasa verkreeg geen aankoopoptie bij de verhuur. De nieuwe eigenaars van Standard, dat in 2020 2 miljoen euro betaalde voor Muleka, zouden hem liever houden. Zijn vorige club, TP Mazembe, heeft echter nog 50 procent van de transfer in handen, waardoor een verkoop nu interessant zou zijn. Muleka wil zelf liever niet blijven. Toen hij pas vertrokken was, beklaagde hij zich al over het salaris van minder dan 8.000 euro netto die Standard betaalt en na een goed eerste seizoen nooit aanpaste.(kvu)