Truiense ziekenhuisschool zorgt voor boekenruilkast in De Talentuin in Lummen

Op de maandelijkse vergadering van het oudercomité werd het idee van een boekenruilkast geopperd. Het toeval wil dat de directeur van de ziekenhuisschool De Radar in Sint-Truiden lid is van het oudercomité. Hier werd de kiem gelegd voor dit uitzonderlijke samenwerkingsverband. Dat dit een netoverschrijdend samenwerkingsverband is, maakt het project net uniek.

“In de ziekenhuisschool krijgen leerlingen onderwijs op maat”, zegt directeur van De Radar Kenneth Vansichen. “De vraag van De Talentuin was om de jongeren die in opname zijn aan een concreet project te laten werken.” Cindy Willems van de Talentuin reageert: “Voor ons past dit op schoolniveau perfect binnen de daltonpijler samenwerken”. Daltonschool De Talentuin zet in op versterkt talenonderwijs, daarom mogen boekenruilers boeken in verschillende talen verwachten.