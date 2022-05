Nieuw culinair talent opent woensdag in Noord-Limburg

De jonge chef-kok Bert Brouwers opent in Hamont de deuren van Stad 10, een nieuw adres voor Limburgse topgastronomie. Met de ervaring in sterrenzaken als Innesto (1*), Ralf Berendsen (2*) en Cuchara (2*) brengt Brouwers verfijnde menu’s geïnspireerd op de Franse keuken.

Bert Brouwers kan ondanks zijn jonge leeftijd (26) al heel wat adelbrieven voorleggen. Na zijn studies aan de hotelscholen van Geel Kogeka en Ter Duinen in Koksijde ging hij aan de slag bij diverse Limburgse leermeesters van topniveau. Al zijn kennis en kunde wordt nu gebundeld in zijn eigen zaak: Stad 10, tegelijk ook het adres van het nieuwe restaurant in Hamont-Achel.

“We brengen gerechten op basis van de Franse gastronomie, met wereldse invloeden”, zo omschrijft de chef zijn menukaart. “Een aantal klassiekers, maar met een heel eigen touch. We gaan daarbij zoveel mogelijk verse ingrediënten uit eigen streek verwerken. Ons team is helemaal klaar om te tonen wat we in onze mars hebben.”

In de keuken krijgt Bert assistentie van sous-chef Mart Eepers. De zaalverantwoordelijke is Raquel Guiné. Zij kunnen per shift maximaal 23 gasten bedienen in het strakke, maar toch sfeervolle interieur van Stad 10. De nieuwe zaak zal à la carte gerechten serveren, alsook menu’s van 3, 4 of 5 gangen. ’s middags staat er ook een zakenlunch op de kaart. Iets doet ons vermoeden dat de inspecteurs van Gault&Millau en Michelin hier een ontdekking kunnen doen…