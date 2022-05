Lisa del Bo met darmproblemen in ziekenhuis, “maar midden mei sta ik er weer”

Afgelopen vrijdag bracht zangeres Lisa del Bo (60) haar nieuwe album ‘Niet Alleen’ uit. Goed voor een paar duizenden verkochte cd’s en vijftig nagenoeg uitverkochte kerkconcerten die ruim 15.000 mensen op de been brachten. Helaas moet Lisa de promotie rond haar nieuwste religieus geïnspireerde album onverwacht afbreken, want de artieste ligt in het ziekenhuis.

“Vorige week had ik al last van hevige buikpijn”, vertelt Del Bo. “Ondanks de voorgeschreven medicatie werd het de voorbije dagen erger en werden we door onze huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Op de spoedafdeling werden de klachten verder onderzocht. Inmiddels kennen we het resultaat: een ontsteking in de wand van het maagdarmkanaal.”

De artieste had ondertussen al contact met dokter Luc Colemont van de stichting Stop Darmkanker. “Hij verzekerde mij dat je dit goed kan behandelen en dat alles snel weer in orde komt. Deze week moet ik in het ziekenhuis nog rusten en mij helaas op enkele optredens laten vervangen. Vanaf volgende week ben ik normaal gezien pijnvrij en kan ik mij verder voorbereiden op de drie kennismakingsconcerten die we geven naar aanleiding van het nieuwe album.”

Tijdens het weekend van 13 mei geeft Del Bo drie optredens. Eerst in het West-Vlaamse Kuurne, daarna in Lokeren en op zondag in Hasselt. Ik heb gebeden, maar de behandelende artsen hebben mij ook verzekerd dat het goed komt en dat ik die concerten in optimale omstandigheden kan doen. Ik kom sterker terug dan ooit”, zegt Lisa del Bo vol goede moed.