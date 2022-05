Bib heeft nu ook 112 e-boeken in het Oekraïens

Een e-boek is geen papieren boek dat je in je handen kan houden, maar wel een titel die je kan downloaden op je eigen tablet of telefoon. “Onze bibliotheek heeft al heel wat werken in andere talen zoals bijvoorbeeld het Engels,” leggen schepen Johan Vanhoyland en bibliothecaris Jasmine Vanhamel uit. “Toch is het voor oorlogsvluchtelingen niet altijd evident om andere talen te lezen. Door samenwerking kunnen we nu toch ook al 112 boeken in hun taal aanbieden. Ze kunnen via ons abonnement gedownload worden.”

Ze moeten dan wel een eigen tablet hebben, of het boek op het scherm in de bibliotheek zelf komen lezen. “Naast boeken in het Oekraïens zijn er ook 57 Russische titels te lezen. Russisch is in Oekraïne immers de tweede taal. Bovendien zijn er ook veel Russische inwoners, die helemaal niet om een oorlog gevraagd hebben. Nederlandstalige lezers die zich willen verdiepen in de lokale culturen van Oekraïne en Rusland, kunnen terecht op het boekenplankje ‘Achtergronden bij de oorlog in Oekraïne’. Daar staan heel wat interessante non-fictie-titels over beide landen. Zo kunnen leners zich degelijk informeren en kritisch staan tegenover berichtgeving over de oorlog in Oekraïne. Zeker in tijden van fake news, filterbubbels en propaganda.”

