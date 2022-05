Turnkring Desem-Harop Genk in de prijzen op Vlaams kampioenschap

Zaterdag 30 april behaalde Silke Bobbaers een derde plaats op het Vlaams kampioenschap in de categorie B14 jaar meisjes. Zondag 1 mei werd Sofie Placido Vlaams kampioen in de categorie A11 jaar meisjes. Hayley Alexander haalde ook goud en mag zich Vlaams kampioen noemen in de categorie A12 jaar meisjes. Alle andere gymnasten van Desem-Harop Genk turnden een mooie wedstrijd en mogen trots zijn op hun prestaties.