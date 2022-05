Justin Bieber in openhartig interview: “Na mijn huwelijk met Hailey ben ik mentaal ingestort”

“Na mijn huwelijk met Hailey ben ik mentaal een beetje ingestort”, zegt de zanger. “Ik dacht dat mijn huwelijk al mijn problemen zou oplossen maar dat deed het dus niet. Ik moest even aan zelfreflectie doen: ik verwachtte dingen van Hailey die ik zelf niet deed. Ik voelde mij hypocriet. Het is niet gemakkelijk om in de spiegel te kijken en je dan te realiseren: ik ben niet de persoon wie ik dacht te zijn. Het is de brute realiteit, een gevolg van trauma en levensomstandigheden.”

Ondertussen heeft de zanger meer grip op zijn emoties en zijn verleden, dankzij zijn geloof en spiritualiteit. “Mijn relatie met Jezus heeft mij geleerd dat ik niet zo hard moet zijn voor mezelf. Hij heeft mij vergeven en hij bewandelt samen met mij het pad des levens. Het wordt elke dag beter en beter: ik ben minder hard voor mezelf.”

Justin Bieber en Hailey Baldwin gaven elkaar in september 2018 het jawoord in New York. Vorig jaar gaf ook Hailey al een interview over waarom het koppel niet meteen een groot feest plande. “Justin moest enkele persoonlijke en medische problemen aanpakken. We hadden geen diagnose maar iedereen had hem wel al veroordeeld: hij zag eruit als een junkie, hij gebruikte drugs en was ongezond … en dat terwijl niemand wist hoe het echt zat. Zelfs wij niet.”

Uiteindelijk kreeg het koppel de diagnose: Bieber lijdt aan de ziekte van Lyme. “Ondertussen is Justin gezond en gaat het elke dag beter en beter.”