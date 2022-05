Neos Genk luistert naar Koninklijke muziekkapel van de gidsen

De koninklijke muziekkapel van de gidsen is een groot harmonie-orkest met 84 streng geselecteerde musici, allen titularis van verschillende eerste prijzen van onze Koninklijke Conservatoria. Sinds haar ontstaan in 1832 heeft deze muziekkapel door haar uitzonderlijke kwaliteiten iedereen in binnen- en buitenland weten te bekoren. Onder leiding van luitenant Yves Segers wisten de muzikanten het publiek helemaal te laten opgaan in het repertoire van klassiek tot hedendaagse pop, rock en jazz. Via deze concerten steunt defensie talrijke sociale projecten. Zo koos Neos Limburg de vzw Lucia , een organisatie die noodhulp verleent aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven.