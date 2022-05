Natuurpunt Aulenteer stelt mergelgroeve open voor publiek op 1 mei

Aulenteer is een vrijwilligersorganisatie die in Sint-Truiden verschillende natuurgebieden beheert die eigendom zijn van Natuurpunt. De bekendste hiervan zijn het Overbroek, het Egovenbos en de mergelgroeve van Gelinden. Op 1 mei was deze mergelgroeve uitzonderlijk publiek toegankelijk. Hier gaf gids Luc Paque een boeiende uiteenzetting over de geologie en historiek van deze gewezen mergeluitbating. Al 500 jaar geleden werd ter plaatse mergel ontgonnen en honderd jaar geleden werden hier vele, goed bewaarde plantenfossielen gevonden.