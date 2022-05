Seraing neemt “in onderling overleg” afscheid van coach Jean-Louis Garcia: “Hij wilde terug naar zijn familie”

Jean-Louis Garcia is niet langer de coach van Seraing. De Luikse club beëindigde de samenwerking met de Fransman in onderling overleg.

“Het avontuur tussen Seraing en Jean-Louis Garcia stopt hier”, meldt Seraing woensdagvoormiddag. “De twee partijen hebben beslist om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen, na vijf intense en emotionele maanden. Garcia heeft zijn wens uitgedrukt om terug naar Frankrijk te gaan om dichter bij zijn familie te zijn.”

De 59-jarige Garcia begon op 3 januari aan zijn avontuur met Seraing. In 15 wedstrijden onder zijn hoede konden de Luikenaars amper drie keer winnen. Vorige week was er wel nog een levensbelangrijke zege tegen RWDM (0-1) in de strijd om het behoud in 1A. Afgelopen weekend zat Garcia voor de laatste keer op de bank tijdens het 0-0-gelijkspel in de tweede barragematch tegen RWDM, waarmee Seraing zich verzekerde van een extra jaar op het hoogste niveau in België.

Voor Garcia was het zijn eerste avontuur in het buitenland. Zijn laatste clubs in Frankrijk waren tweedeklassers: AS Nancy, Troyes en Grenoble. Mogelijk gaat hij nu weer aan de slag in de lagere divisies in zijn thuisland.