Salesianen verlaten in augustus Don Bosco Hechtel “Een moeilijke beslissing, maar het kan niet anders”

In juni 2020 werd beslist om de Hechtelse gemeenschap van de Salesianen van Don Bosco te reduceren tot een vijftal medebroeders om de nodige verbouwingen te realiseren. Twee jaar later zijn de Salesianen echter genoodzaakt om deze optie te herzien en de gemeenschap te sluiten op 15 augustus.

Provinciaal coördinator Wilfried Wambeke licht toe: “Het verminderend aantal medebroeders, hun gemiddelde leeftijd, het zeer beperkt aantal jonge Salesianen in de provincie Vlaanderen-Nederland en de vooruitzichten dat we op een termijn van drie à vijf jaar geen medebroeders meer zullen hebben om in Hechtel nog een gemeenschap in stand te houden, deden de provinciale raad besluiten om niet meer te investeren in verbouwingen en de aanwezigheid van de Salesianen in Hechtel af te ronden.”

Moeilijke beslissing

“We beseffen dat deze moeilijke beslissing door velen als zeer pijnlijk zal worden ervaren”, luidt het. “Het leven van religieuze gemeenschappen in onze Westerse context wordt inderdaad sterk getekend door ervaringen van loslaten en afscheid nemen, maar evenzeer door het vertrouwen op de vele mensen die gemotiveerd zijn om al het goede dat de Salesianen gerealiseerd hebben niet verloren te laten gaan. Zonder Salesianen zal Don Bosco Hechtel anders zijn, maar de salesiaanse identiteit zal blijven bestaan omdat veel bewogen mensen zich die identiteit eigen gemaakt hebben. We zijn hen bijzonder dankbaar en uiteraard zullen wij als salesiaanse provincie al het mogelijke doen om– zij het voortaan meer van op afstand – deze mooie realiteit te blijven ondersteunen en bijstaan.”