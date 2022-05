Bart Swings wint skeelermarathon in Nederland voor de derde keer

Bart Swings heeft dinsdagavond een skeelermarathon in het Nederlandse stadje Steenwijk voor de derde keer op zijn naam geschreven. De olympische kampioen op de massastart verwees de Nederlander Bart Hoolwerf naar de tweede plaats.

Het ging om de 36e editie van de Klim van Steenwijk, achttien ronden van 2.400 meter, eindigend met een venijnig klimmetje. Het was zijn tweede seizoenzege na de eerste plaats in de afvallingskoers van zondag op de piste in het Duitse Geisingen.

Door zijn overwinning maakte Swings een oude nederlaag tegen de Nederlander Gary Hekman goed. Die boekte zes jaar geleden op de Klim een triomf. Destijds ging het om de Europese titel.

Swings voelde al in het begin dat de benen goed waren, vertelde hij aan de gespecialiseerde site schaatsen.nl. Hij heeft geen last meer van de liesblessure die hij anderhalve week geleden in Gross-Gerau opliep en die hem het afgelopen weekend nog hinderde.

Tot genoegen van Swings kozen de Nederlanders voor een levendige wedstrijd en vielen ze volop aan. Hekman en Crispijn Ariëns demarreerden om de beurt. Swings vond dat “plezant”, hij moest wel zorgvuldig met zijn krachten omgaan. Op de laatste klim hield hij alle concurrenten achter zich.