Zander Luys neemt afscheid als teamleider van Okra Bree

Na twee jaar corona kon Okra Bree eindelijk weer gaan feesten. Op zaterdag 24 april hielden ze hun lentefeest in zaal De Barrier in Gerdingen. Dit feest stond in teken van het 65-jarig bestaan van de vereniging, van de koninklijke onderscheiding en het afscheid van teamleider Zander Luys.120 leden van Okra konden genieten van een gevarieerd programma: een receptie, toespraken door burgemeester Liesbeth Van der Auwera en Ingrid Peeters, regiovoorzitter van Okra Limburg. Zij bracht een geschenk mee voor Zander.Na het middagmaal volgde de huldiging van de teamleider. Lisette Beliën zorgde met de nodige animatie voor de overhandiging van een certificaat van het koningshuis en een attentie voor het 65-jarig bestaan. Een kroontje voor Zander mocht ook niet ontbreken. Eind juni zal Etienne Cordeel de nieuwe teamleider worden.