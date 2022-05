Hasseltse mama overwint kanker en krijgt make-over met dochter: “Tijd voor verandering”

Make-over voor An (53) en Zoë (29), moeder en dochter uit Hasselt die samen al woelige tijden meemaakten. “Gooi onze stijl maar eens echt om, wij zijn klaar om te stralen.” Mama An overwon darmkanker en Zoë kreeg recent zelf een dochter: “Tijd voor onszelf is er niet veel, maar van deze make-over kunnen we samen genieten en met een frisse nieuwe look naar huis gaan.”

Dochter Zoë uit Godsheide is alles voor haar en daarom schreef An uit Kuringen hen in voor een moederdagmake-over. “Vandaag samen genieten is de kers op de taart.” Hun wens voor ons team: “Laat ons een nieuwe mama en Zoë.”

Zo komen ze binnen in onze studio

Anja Blevi

“Ik ben zeker niet ongelukkig met mijn permanente make-up maar het maakt me wel streng”, zegt An. Zoë: “We zijn allebei blijven hangen in onze stijl, tijd voor verandering!”

Dit vinden ze van het resultaat

Outfit bij La Bottega. Zoë: broek 250 euro, top uitverkocht, schoenen 110 euro. An: jurk 299 euro, sandalen 110, oorbellen 179 euro. — © Anja Blevi

Zoë: “Wat een super ervaring. Mijn haar is babyproof, ik leerde mijn neus shapen en acne verdoezelen. Ik wil echt zo’n broek in mijn kast. “An: “Ik weet nu hoe ik mijn permanente make-up kan verzachten, deze kleurencombinatie maakt me zoveel jonger, wat een metamorfose!”

De tips van ons team

Stylingtip

© Anja Blevi

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “De V-hals bovenaan en het volume van deze jurk aan de onderkant brengt Ans lichaamsvorm in balans. Zoë heeft een fijn bovenlichaam, deze volumineuze mouwen en de zachte print zetten haar figuur extra in de kijker.”

Beautytip

© Anja Blevi

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Zoë’s onstabiele hormoonbalans na de bevalling zorgt voor acne. Een mineral loose foundation werkt ontstekingsremmend en is antibacterieel, ideaal dus voor haar huid op dit moment. Bij Ans nieuwe haarkleur brengen we meer warmte in haar gelaat met een foundation met gele ondertoon en een peachy blush.”

Kapseltip

© Anja Blevi

Luc Boonen voor Mod’s Hair: “Ans gezichtsvorm komt beter tot zijn recht met deze flink opgeknipte bob met lange pony. De schakeringen in warm koper zorgen voor extra beweging in het kapsel.”

Despina Dokas voor Mod’s Hair: “ Deze strakke bob op kinhoogte verzacht Zoë’s gelaatstrekken. Een mooi warm blond laat het licht haar gezicht op.”

ALLES BIJ LA BOTTEGA

I.s.m. styliste Liesbeth Verlinden en stylingassistent Feride Senturk, visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega (labottega.be), en kappers Luc Boonen en Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.

Je ook kandidaat stellen? Surf naarhbvl.be/make-over