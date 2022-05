Duizenden mensen demonstreren voor recht op abortus in Verenigde Staten: “We gaan niet terug naar de tijd toen we nog kapstokken gebruikten! Nooit meer!”

Duizenden mensen zijn dinsdagavond in de Amerikaanse grootsteden Washington D.C. en New York de straat opgetrokken om hun ontstemming over de intenties van het Amerikaanse Hooggerechtshof kenbaar te maken. Die rechtbank zou volgens een uitgelekt ontwerpadvies het federale recht op abortus willen afschaffen.

De grootschalige demonstratie in New York kwam er op aansturen van de procureur-generaal van New York Letitia James. “We gaan ons niet terugtrekken, we gaan niet terug naar de tijd toen we nog kapstokken gebruikten. Nooit meer!”, verklaarde James. Ze voegde eraan toe dat “het recht op zelfbeschikking over je lichaam een fundamenteel recht is”. Verschillende demonstranten droegen borden met slogans als “mijn lichaam, mijn keuze”, “abortus is een mensenrecht” of nog “ik zou minder rechten hebben dan mijn moeder”.

In Washington D.C. betoogden duizenden voor het gebouw van het Hooggerechtshof. “Ik ben hier omdat mensen moeten begrijpen dat vrouwen ook mensen zijn. Ik kan verdomme niet geloven dat dat nodig is, maar blijkbaar dus wel”, aldus een betoger. “Hopelijk zet dit mensen aan om te stemmen, want ik denk dat dat het enige is dat zal helpen.”

Gelekt document

Begin deze week publiceerde Politico een ontwerpadvies waarmee het Supreme Court het historische arrest ‘Roe versus Wade’ uit 1973, dat het abortusrecht grondwettelijk garandeerde, ongedaan wilde maken. Opperrechter John Roberts erkende inmiddels de authenticiteit van het uitgelekte document, maar voegde eraan toe dat het niet om een definitief standpunt gaat.