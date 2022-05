Europa wil nog dit jaar alle Russische olie weren: dit staat in zesde sanctiepakket tegen Rusland

De Europese Commissie heeft een zesde sanctiepakket tegen Rusland klaar, naar aanleiding van de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Zoals verwacht legt de Commissie een volledig invoerverbod op Russische olieproducten op tafel. Het is voorzitter Ursula von der Leyen die de sancties woensdagochtend voorstelde in het Europees Parlement.

Het importverbod zou niet van vandaag op morgen ingaan, maar gefaseerd verlopen. Concreet wil de Commissie dat er over zes maanden geen ruwe olie uit Rusland meer geïmporteerd wordt, tegen het einde van het jaar moet ook een einde gekomen zijn aan de invoer van geraffineerde olieproducten.

In het kader van het zesde pakket wil de Commissie ook verschillende militairen sanctioneren die betrokken waren bij de moorden in Boetsja en de belegering van Marioepol. “Hiermee sturen we een belangrijk signaal”, zei Von der Leyen. “We weten wie u bent en u raakt hier niet zomaar mee weg.”

Sberbank en nog twee andere Russische grootbanken worden losgemaakt van het internationale betalingssysteem Swift. Drie mediakanalen zullen niet meer kunnen uitzenden of streamen in de Europese Unie en, tot slot, worden verschillende “spindoctors” die mee verantwoordelijk zijn voor de Russische desinformatie over de oorlog aan de ketting gelegd.

Het sanctiepakket gaat nu naar de Raad (de EU-lidstaten), die het officieel moeten goedkeuren.