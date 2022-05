Niet naar buitenverblijf? Dan geen belasting, zegt rechter

Wie niet naar zijn buitenverblijf mag gaan – bijvoorbeeld door een lockdown – hoeft ook geen belasting te betalen. Dat is, simpel gesteld, het oordeel van een Brugse rechter. Een koppel tweedeverblijvers had een zaak aangespannen tegen de gemeente Koksijde. Die moet nu 1.168 euro terugbetalen.

Toen eigenaars in de zomer van 2020 weer naar hun buitenverblijf mochten na de lockdownmaatregelen, dienden de eerste bewoners een klacht neer bij de rechtbank van Brugge om hun gemeentebelasting van dat volledige coronajaar aan te vechten. Onder meer een koppel zestigers met een verblijf in Koksijde deed dat. Vorige week, na anderhalf jaar procederen – zonder advocaat, overigens – haalde het duo zijn gelijk. De rechter verklaarde de eis van het koppel uit Bevekom toelaatbaar en gegrond. De gemeente Koksijde moet nu het volledige bedrag terugbetalen. Het is niet duidelijk of de gemeente in beroep gaat.

“Deze zaak kan een precedent vormen voor vele andere tweedeverblijvers”, zegt advocaat Bart Engelen, die zich al jaren met de materie bezighoudt. “Er zullen nog zulke dossiers volgen. Met ons kantoor verzamelden we al 250 eigenaars van buitenverblijven aan de kust die willen procederen tegen de kustgemeentes. De rechtbank in Brugge geraakt stilaan overbelast. Niet enkel Koksijde, maar ook in De Panne en Knokke zijn de tweedeverblijvers er de melkkoeien die het geld moeten voorzien. De coronaperiode was voor hen dan ook de druppel die de emmer doet overlopen. Zij eisen hun geld terug, en hebben er meer dan recht op.”

Volgens Engelen dreigen er lange procedureslagen. “Maar desnoods gaan we door tot het Hof van Cassatie.”