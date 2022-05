Episch duel op ATP Masters Madrid: Andy Murray en Novak Djokovic treffen elkaar voor het eerst sinds 2017

Murray, die een wildcard kreeg, speelde al 36 keer tegen Djokovic. De huidige nummer 1 van de wereld leidt met 25-11. Hun laatste duel dateert wel al van begin 2017. Murray, bijna 35, sukkelde de voorbije jaren met heel wat blessureleed, vooral aan de heup.

“In theorie heb ik geen kans”, vertelde Murray na zijn zege tegen Shapovalov over de komende clash met Djokovic. “Hij is de nummer 1 en ik speel met een kunstheup. Maar het is een mooie kans om te zien waar ik sta en om tegen hem te spelen. We hebben al zoveel mooie wedstrijden uitgevochten op grote toernooien. Ik ga alles geven en dan zien we wel waar we uitkomen.”

De tweevoudige olympische kampioen (Londen en Rio) speelt in Madrid zijn eerste graveltoernooi in twee jaar. In de eerste ronde had hij Dominic Thiem verslagen, nog een (voormalige) topspeler die aan een comeback timmert.